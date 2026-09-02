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Царьград

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Трамп заявил о неготовности Венесуэлы к проведению выборов

Трамп заявил о неготовности Венесуэлы к проведению выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла пока не готова к проведению выборов. Вопрос был поднят в Овальном кабинете, где Трамп объяснил, почему США не настаивают на установлении конкретной даты выборов в стране.

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