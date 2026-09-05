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Она успела всё устроить: какой план оставила Заворотнюк для своей семьи перед уходом

Она успела всё устроить: какой план оставила Заворотнюк для своей семьи перед уходом

После смерти Анастасии Заворотнюк многие ожидали, что вокруг её состояния начнётся тяжёлая борьба: роскошный дом, две московские квартиры, другие активы — и сразу несколько наследников.

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