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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бонусы UFC 304: Пимблетт получил $200 тысяч, Аспиналл и Паркин – по 100

$100 тысяч за лучшее выступление вечера получили Пэдди Пимблетт, Том Аспиналл и Мик Паркин. По информации UFC, Пимблетт получил дополнительные $100 тысяч за победу в первом раунде над Кингом Грином.

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