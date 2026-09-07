В рамках акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по Республике Татарстан Марина Губина ознакомилась с работой отдела полиции №2 «Вишневский» УМВД России по Казани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым