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В рамках акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по Республике Татарстан Марина Губина ознакомилась с работой отдела полиции №2 «Вишневский» УМВД России по Казани

В рамках акции «Гражданский мониторинг» член Общественного совета при МВД по Республике Татарстан  Марина Губина ознакомилась с работой отдела полиции  №2 «Вишневский» УМВД России по Казани.

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