Как выбрать российское моторное масло и не нарваться на подделку: личный разбор рынка

Ситуация на рынке смазочных материалов за последние пару лет изменилась кардинально. Если раньше можно было без лишних раздумий зайти в магазин, взять знакомую канистру импортного бренда и спокойно ездить до следующей замены, то теперь такой подход превратился в лотерею.