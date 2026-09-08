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АвтоИдеи

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Как выбрать российское моторное масло и не нарваться на подделку: личный разбор рынка

Как выбрать российское моторное масло и не нарваться на подделку: личный разбор рынка

Ситуация на рынке смазочных материалов за последние пару лет изменилась кардинально. Если раньше можно было без лишних раздумий зайти в магазин, взять знакомую канистру импортного бренда и спокойно ездить до следующей замены, то теперь такой подход превратился в лотерею.

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