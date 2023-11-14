Рецепт пирога с черносливом

Предлагаю Вам сегодня приготовить по такому рецепту пирог с черносливом: Продукты необходимые для приготовления пирога с черносливом по этому рецепту: Кефир – 1 стакан; Мука – 4 стакана; Сахар – 1, 5 стакана; Сода – 1 чайная ложка (без верха); Сметана – 1 стакан; Чернослив (без косточки) – 1 ….