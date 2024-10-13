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Русская весна

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Трамп: Третья мировая начнётся в ближайшие месяцы

Трамп: Третья мировая начнётся в ближайшие месяцы

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников в Калифорнии, что третья мировая война может начаться в ближайшие месяцы из-за действий нынешних американских властей.

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