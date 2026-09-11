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Царьград

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Что грозит за неявку в военкомат после получения электронной повестки: Штраф – самая мягкая мера

Что грозит за неявку в военкомат после получения электронной повестки: Штраф – самая мягкая мера

Если получить электронную повестку, но не явиться в военкомат, можно столкнуться с последствиями. Штраф окажется самой мягкой мерой.

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