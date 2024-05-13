Бюджет в январе-апреле сложился с дефицитом - 1 484 млрд рублей

Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета РФ в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
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