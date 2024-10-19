Российский ресторанный фестиваль шагает по стране

С 15 по 30 октября 2024 года пройдет девятый Российский ресторанный фестиваль. В проекте примут участие более 700 лучших ресторанов в 50 городах — вся страна от Калининграда до Владивостока на 15 дней превратится в самый масштабный гастрономический фестиваль в мире.
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