Российский ресторанный фестиваль шагает по стране

С 15 по 30 октября 2024 года пройдет девятый Российский ресторанный фестиваль. В проекте примут участие более 700 лучших ресторанов в 50 городах — вся страна от Калининграда до Владивостока на 15 дней превратится в самый масштабный гастрономический фестиваль в мире.