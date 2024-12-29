Будет ли у татарского кино свой «Великолепный век»?

Что принес Татарстану 100-летний юбилей республиканского кинематографа? Почему сложно сотрудничать с турецкими кинематографистами? Является ли «Небесная гора» региональным кино, а «Алтын минбар» – мусульманским фестивалем? Тезисы беседы Миляуши Айтугановой с журналистами собрала культурный обозреватель «Татар-информа».