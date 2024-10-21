«Вести объясняют»: Что грозит водителям за сокрытие номера авто и что теперь должно быть в аптечке

Какая ответственность грозит автомобилистам за сокрытие автомобильных номеров и как изменился список компонентов автомобильной аптечки? А ещё полезные советы для водителей в нашей постоянной рубрике «Вести объясняют».
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