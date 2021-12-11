Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ivan Daraktchiev
    Насчет Солженицына и его вранье можно прочти в https://www.academia.edu/44937121/Солженицин_и_Сталин_най_големият_лъж...Солженицын по вра...
  • kirgetovamn Киргетова
    Уголовник Навальный ,который промышлял  продажей интересов своей Родины ,любит на халяву вкусно пожрать,, выпить и по...Алексей Навальный...
  • Дмитрий
    Не верю! Как только у голодранцев наступит кризис, Добрейший и Мудрейший прикажет подмогнуть браттям и начинай по новой!Александр Роджерс...

Ни США, ни Евросоюз не желают признавать «красные линии» от России, хорошо, но тогда не вернуться ли к т.н. «проекту Сахарова»?

Ни США, ни Евросоюз не желают признавать «красные линии» от России, хорошо, но тогда не вернуться ли к т.н. «проекту Сахарова»?

(достоверных данных о том, что именно Сахаров инициировал тему мегацунами на побережье США просто и нет, да и сама эта идея после изучения была признана недееспособной, но время не стоит на месте и мысль человека о быстрейшем уничтожении себе подобных также не знает запретов и возможно на нынешнем этапе и есть некие варианты, способные реанимировать заброшенный проект, ну и, наконец, а кто сказал, что психология игры в кары так уж сильно отличается от отдельных моментов в геополитике?) Пишет автор канала «MIXМИР» Я не из тех людей, чтобы доводить до мордобоя, я извиняюсь за это слово.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх