Путин: без юридической поддержки нельзя представить деятельность бизнес-структур

Президент России Владимир Путин поздравил российское юридическое сообщество с профессиональным праздником, отметив, что без юридической поддержки невозможно представить деятельность бизнес-структур и социальной сферы.
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