Директор Большого театра получил еще одну новую должность

Директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев избран в секретариат Союза театральных деятелей (СТД) России, куда, в том числе, вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский и художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.