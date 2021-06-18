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Отправила мужа в магазин, а он вернулся через несколько часов не один и стал собирать вещи. Случай из жизни

Отправила мужа в магазин, а он вернулся через несколько часов не один и стал собирать вещи. Случай из жизни

Интересный случай произошел с моей подругой. На тот момент она находилась она со своим супругом находились а Анапе.

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Nataly
какой прикольный и милый пост. спасибо давно так не смеялась. особенно понравилось:-А Миша упал без сознания. Рита его оттащила на диван)))))) да уж, могутны наши бабы ничего не скажешь--- слона на скаку остановят и хобот ему оторвут.
ирина Северова северова (гуляева)
черт это был
Nataly
да пусть бы и сам чёрт, наши Ритуськи и не таким чертям рога обломают всегда да хвостики им оторвут ишь, чего удумали черти окоянные, мужика от законной бабы сманивать уводить))))))чертовкам рыло начистить мужика на диван вернуть! НА ТОМ СТОЯЛА И СТОЯТЬ РУСЬ БУДЕТ!!!!!
Nataly
======
ирина Северова северова (гуляева)
угу...угу
Петр Смирнов
Чт за бред я прочитал...

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