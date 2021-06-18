Отправила мужа в магазин, а он вернулся через несколько часов не один и стал собирать вещи. Случай из жизни

Элина МорозоваПолитикаОтправила мужа в магазин, а он вернулся через несколько часов не один и стал собирать вещи. Случай из жизни Интересный случай произошел с моей подругой. На тот момент она находилась она со своим супругом находились а Анапе.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyкакой прикольный и милый пост. спасибо давно так не смеялась. особенно понравилось:-А Миша упал без сознания. Рита его оттащила на диван)))))) да уж, могутны наши бабы ничего не скажешь--- слона на скаку остановят и хобот ему оторвут.ирина Северова северова (гуляева)черт это былNatalyда пусть бы и сам чёрт, наши Ритуськи и не таким чертям рога обломают всегда да хвостики им оторвут ишь, чего удумали черти окоянные, мужика от законной бабы сманивать уводить))))))чертовкам рыло начистить мужика на диван вернуть! НА ТОМ СТОЯЛА И СТОЯТЬ РУСЬ БУДЕТ!!!!!Nataly======ирина Северова северова (гуляева)угу...угуПетр СмирновЧт за бред я прочитал...Комментировать
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