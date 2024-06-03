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Глава полиции Мангистау с рабочим визитом посетил Жанаозен

Глава полиции Мангистау с рабочим визитом посетил Жанаозен

Начальник полиции региона Сагындык Аяганов с рабочим визитом посетил город Жанаозен. Главный полицейский области встретился с личным составом УП, ветеранами ОВД и принял конкретные решения по некоторым проблемным вопросам.

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