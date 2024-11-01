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С применением дронов, на которые не действует система РЭБ: в Суджанском районе Курской области уничтожен танк ВСУ

С применением дронов, на которые не действует система РЭБ: в Суджанском районе Курской области уничтожен танк ВСУ

Расчёты БПЛА российских десантников из состава группировки войск «Север» использовали новые FPV-дроны, на которые не действует система РЭБ противника, чтобы уничтожить танк и пикап в Суджанском районе Курской области.

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