С применением дронов, на которые не действует система РЭБ: в Суджанском районе Курской области уничтожен танк ВСУ

Расчёты БПЛА российских десантников из состава группировки войск «Север» использовали новые FPV-дроны, на которые не действует система РЭБ противника, чтобы уничтожить танк и пикап в Суджанском районе Курской области.
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