Какие вещи продлевают жизнь: научные исследования

На самом деле продление жизни не такая уж сложная задача. По крайней мере, так считают ученые. Для того, чтобы прожить на несколько лет дольше, по мнению специалистов, достаточно соблюдать несколько несложных правил.
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