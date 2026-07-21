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Защитник «Трактора» Федосеев о Гордоне: «Работа с иностранным тренером – прикольный опыт. Это возможность учить английский и узнать, как работают в Америке»

Защитник « Трактора » Ярослав Федосеев поделился ожиданиями от работы с новым тренером клуба Скоттом Гордоном .

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