Снятый с производства гиперкар McLaren P1 превратят в спайдер

Автобренд McLaren завершил производить гибридные гиперкары P1 в 2015-ом году. При этом представители британского ателье Lanzante объявили, что планируют создание на его основе версии с кузовом спайдер, никогда не применявшегося для серийных P1.
Автобренд McLaren завершил производить гибридные гиперкары P1 в 2015-ом году. При этом представители британского ателье Lanzante объявили, что планируют создание на его основе версии с кузовом спайдер, никогда не применявшегося для серийных P1.
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