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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинас Эходас присоединился к «Нептунасу» и вернулся в Еврокубок

Литовский центровой Мартинас Эходас (29 лет, 206 см) присоединился к « Нептунасу ». Прошлый сезон баскетболиста начался в «Альбе», а закончился в « Ритасе ».

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