Макрон подтвердил, что Париж разрешил ВСУ бить по России французским оружием

REUTERS/Liesa Johannssen Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут наносить удары по России с использованием переданного Киеву французского оружия, заявил в эфире телеканала TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.
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