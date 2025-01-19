Основные симптомы нехватки кальция в организме, и к каким заболеваниям это может привести

Еще из уроков по биологии мы знаем, что кальций – это основной строительный элемент наших костей. Поэтому не зря еще в детстве наши мамы чуть ли не насильно заставляли нас пить молоко, кефир, есть творог.
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