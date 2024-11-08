Как не стать банкротом в период распродаж

Психолог объяснила, что маркетологи создают ажиотаж, чтобы вызвать у покупателей чувство тревоги и желание купить все сразу Чтобы не потратить все деньги во время распродаж, клинический психолог Ирина Пирогова советует заранее составить список необходимых покупок.