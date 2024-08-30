Магазин купца Морозова в Барнауле хотят отремонтировать

На разработку научно-проектной документации планируется потратить 2,3 млн рублей Власти Барнаула заказали разработку научно-проектной документации по сохранению магазина купца Морозова, который является объектом культурного наследия и находится на ул.
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