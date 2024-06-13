Сегодня – Вознесение: суть праздника и связь с будущим всего мира

Дата этого праздника переходящая и зависит от даты Пасхи. Это 40-й день после Воскресения, Пасхи. В течение этих 40 дней воскресший Иисус приходил к своим ученикам – апостолам и учил их, рассказывал о Царстве Божием.
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