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Ефимов: в Москве построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов по программе КРТ

Ефимов: в Москве построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов по программе КРТ

В Москве в 2024 году в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) утвердили проекты планировки пяти площадок, на каждой из которых должен быть построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

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