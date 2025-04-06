Ефимов: в Москве построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов по программе КРТ

В Москве в 2024 году в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) утвердили проекты планировки пяти площадок, на каждой из которых должен быть построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии