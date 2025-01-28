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  • Анатолий ashkourin
    Когда её детки вырастут большими,они пойдут воевать на СВО с Украиной,к этому времени СВО будет,а русские люди вымрут...Беременна восьмым...
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Губернатор Белгородской области предложил не брать в государственные вузы тех, кто выступает против России

Губернатор Белгородской области предложил не брать в государственные вузы тех, кто выступает против России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные вузы и техникумы подросткам, которые совершают «противоправные действия в отношении военнослужащих, оценки действия государства в рамках специальной военной операции».

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Комментарии
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Игорь Максаков
Про детей решение простое, ремень взять и задницу на время в фарш превратить, чтобы кушал стоя. Потом не захочет никакие неправильные действия совершать. Этот способ древний как мир и проверенный.
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21 час.
Регина Толстоброва
Кто выступает  против России, тот враг страны. И незачем их учить.
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20 час.
Н
Николай
..................... и выгонять, как только проявился, и студентов, и преподавателей!!!
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20 час.

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