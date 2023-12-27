Tether отчеканил дополнительный 1 миллиард USDT для «пополнения запасов»

Компания Tether, которая является эмитентом крупнейшей в мире стабильной криптовалюты USDT, объявила о чеканке еще одного миллиарда USDT, который, по словам генерального директора Паоло Ардоино, является "авторизованным, но не выпущенным".
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