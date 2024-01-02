Ducati выпустила мотоциклы в честь чемпионов 2023 года

DucatiВ 2023 году итальянский мотопроизводитель Ducati добился уникального достижения — марка стала чемпионом в личном, командном и зачётах производителей чемпионата мира MotoGP, в личном, командном и зачётах производителей чемпионата мира WorldSBK и личном и зачёте производителей WorldSSP.
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