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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Губерниев о скандале с Малафеевым: «15 лет прошло, люди паспорта получили, а до сих пор напоминают. Такая оговорка – мое несчастье. Слава – огромный молодец, мы общаемся»

Комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил скандальную ситуацию, как оскорбил экс-голкипера « Зенита » и сборной России Вячеслава Малафеева в прямом эфире.

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