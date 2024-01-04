Режиссер Елена Демидова скончалась в Москве

Кинорежиссер Марина Разбежкина сообщила на своей странице в Facebook (социальная сеть, запрещенная в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) о смерти своей коллеги,Уточняется, что Демидолва ушла из жизни в возрасте 59 лет, о причинах смерти не сообщается .
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