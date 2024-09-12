В европейской стране напуганные нападениями пациентов медики потребовали ввести войска

Профсоюзы врачей и медсестер Италии призвали власти рассмотреть возможность ввода военных в больницы в ответ на участившиеся нападения со стороны пациентов и их родственников, которые вызвали возмущение по всей стране, пишет The Guardian.
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