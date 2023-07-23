Появились кадры драки со стрельбой в городе Долинске в Сахалинской области. Как ранее сообщалось, в результате уличных разборок пострадал как минимум один человек.
Кадры разборок в стиле GTA со стрельбой и битами на Сахалине
Комментарии
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лл
лина любимцева
"ПОЛИЦИЯ ЕДЕТ?"... Это из разряда сказочек... .... У нас сегодня под домом, с утра пораньше, были вопли и драка. Вызвали полицию - ТАК И НЕ ПРИЕХАЛИ!!... Подмосковье... Рядом с Москвой... ПОЛИЦИЯ В РОССИИ НЕ РАБОТАЕТ!!.... Это раньше, когда была милиция - это была НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ. А ПОЛИЦИЯ только ДЛЯ ОХРАНЫ ВЛАСТИ!!
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14 час.
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