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Кадры разборок в стиле GTA со стрельбой и битами на Сахалине

Появились кадры драки со стрельбой в городе Долинске в Сахалинской области. Как ранее сообщалось, в результате уличных разборок пострадал как минимум один человек.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;ПОЛИЦИЯ ЕДЕТ?&quot;... Это из разряда сказочек... .... У нас сегодня под домом, с утра пораньше, были вопли и драка. Вызвали полицию - ТАК И НЕ ПРИЕХАЛИ!!... Подмосковье... Рядом с Москвой...  ПОЛИЦИЯ В РОССИИ НЕ РАБОТАЕТ!!....  Это раньше, когда была милиция - это была НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ.    А ПОЛИЦИЯ только  ДЛЯ ОХРАНЫ  ВЛАСТИ!!
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