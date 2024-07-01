Аделия Петросян: «До 13 лет мне удавалось ходить в школу каждый день. Директор сделал все возможное, чтобы подстроить обучение под мой сложный график»

«28.06.2024. Как один миг) До 13 лет мне удавалось ходить в школу каждый день, и я любила ее. Там родные учителя и замечательный директор, который сделал все возможное, чтобы подстроить обучение под мой сложный график, а еще там много доброты и любви.
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