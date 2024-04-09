Украина не причастна к взрыву дрона на Запорожской АЭС -- ГУР Минобороны

Киев, 8 апреля /Синьхуа/ -- Украина не причастна к взрыву дрона на Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель Главного управления разведки /ГУР/ Министерства обороны Украины Андрей Юсов в опубликованном в воскресенье вечером комментарии изданию "Украинская правда".
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