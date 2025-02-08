«Реал» 8 матчей подряд не побеждает «Атлетико» в основное время – с сентября 2022-го

Сегодняшнее мадридское дерби в рамках 23-го тура Ла Лиги завершилось ничьей со счетом 1:1. В 8 последних встречах во всех турнирах «Реал» дважды одержал победу в дополнительное время – в 1/4 финала Кубка Испании в сезоне-2022/23 и полуфинале Суперкубка Испании сезона-2023/24.