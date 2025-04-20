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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джован Буха: «Очевидно, что «Лейкерс» сильно уступают в атлетизме»

«Миннесота» победила «Лейкерс» со счетом 117:95. «Перед серией было понятно, что очевидными преимуществами «Миннесоты» являются габариты, рост, физическая мощь и атлетизм.

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