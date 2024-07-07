США найдут альтернативный уран: оценки американского инвестора Татьяна АрестоваСША смогут найти альтернативных поставщиков урана для замещения российских поставок, заявил известный американский инвестор Джим Роджерс.
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