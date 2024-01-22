Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Интересная жизнь с Vera Star У Галкина* всё-таки конфискуют замок в деревне Грязь и всю имеющуюся в России недвижимость Судя по всему Галкин* и Пугачева все же лишаться своего замка в деревне Грязь и всего остального имеющегося имущества.