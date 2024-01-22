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Несекретные материалы

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Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Для начала штраф в миллиард, а дальше посмотрим. Галкина* ждут тяжёлые времена?

Интересная жизнь с Vera Star У Галкина* всё-таки конфискуют замок в деревне Грязь и всю имеющуюся в России недвижимость Судя по всему Галкин* и Пугачева все же лишаться своего замка в деревне Грязь и всего остального имеющегося имущества.

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Комментарии
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Владимир Фоминых
покажите Закон где прописан штраф такого объема а потом пишите броские заголовки.... Он и борзеет потому как знает-&quot;ПОГОВОРИЛИ И ЗАБЫЛИ&quot;
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16 час.

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