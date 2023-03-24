Звездный рецепт: тортилья с салями от актёра Павла Кузьмина

Фото: pxhere.com Согласитесь, не всегда есть время приготовить сложное блюдо на завтрак или обед. В этом случае актёр Павел Кузьмин берёт готовую тортилью — лепёшку из кукурузной или пшеничной муки — и заворачивает в неё самую разнообразную начинку.