США планируют создать "Золотой купол" ПВО по инициативе Трампа

США рассматривают внедрение новой системы ПВО "Золотой купол" в рамках инициативы Дональда Трампа. Космические силы страны начали оценку текущих программ для реализации проекта, который стал следующим шагом после "Железного купола".
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