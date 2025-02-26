Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 893 подписчика

США планируют создать "Золотой купол" ПВО по инициативе Трампа

США планируют создать "Золотой купол" ПВО по инициативе Трампа

США рассматривают внедрение новой системы ПВО "Золотой купол" в рамках инициативы Дональда Трампа. Космические силы страны начали оценку текущих программ для реализации проекта, который стал следующим шагом после "Железного купола".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх