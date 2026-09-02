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Бессент прокомментировал удары Украины по российским НПЗ

Бессент прокомментировал удары Украины по российским НПЗ

Удары Украины по российским энергетическим объектам оказывают влияние на мировой рынок топлива и создают дополнительное давление на цены, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

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