БУТЫРСКИЕ новости
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БУТЫРСКИЕ новости

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На входе в Гончаровский парк установят нескользкое покрытие

Глава управы Енок Акопов совместно со своими заместителями, главой муниципального округа Надеждой Шкловской, муниципальным депутатом Ольгой Аникиной, представителями ГБУ «Жилищник Бутырского района», общественными советниками и активными жителями провел обход дворов района.

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