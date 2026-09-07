На входе в Гончаровский парк установят нескользкое покрытие

Глава управы Енок Акопов совместно со своими заместителями, главой муниципального округа Надеждой Шкловской, муниципальным депутатом Ольгой Аникиной, представителями ГБУ «Жилищник Бутырского района», общественными советниками и активными жителями провел обход дворов района.
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