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Министр культуры Литвы Кайрис объявлен в розыск Россией

Министр культуры Литвы Кайрис объявлен в розыск Россией

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Как сообщается в базе розыска МВД России, глава литовского ведомства разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК).

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