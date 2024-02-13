Министр культуры Литвы Кайрис объявлен в розыск Россией

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Как сообщается в базе розыска МВД России, глава литовского ведомства разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК).
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