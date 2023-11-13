Сербский «Спартак» отправил Кержакова в отставку

Российский тренер Александр Кержаков покидает «Спартак» из Суботицы. «На состоявшейся сегодня встрече «Спартак» и Александр Кержаков расторгли контракт и расстались по-дружески, чтобы найти выход из кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии