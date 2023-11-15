Экс-президента Грузии Саакашвили могут перевести из клиники обратно в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство ожидает заключение от врачей, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении бывшего президента страны Михаила Саакашвили в тюрьму из клиники, где он находится с мая 2022 года.