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Экс-президента Грузии Саакашвили могут перевести из клиники обратно в тюрьму

Экс-президента Грузии Саакашвили могут перевести из клиники обратно в тюрьму

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что ведомство ожидает заключение от врачей, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении бывшего президента страны Михаила Саакашвили в тюрьму из клиники, где он находится с мая 2022 года.

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