Главу команды «Формулы-1» Red Bull обвинили в домогательствах

Кристиан Хорнер категорично отвергает все обвинения.фото: wikipedia.org/UK in Japan- FCO--> Глава команды «Формулы-1» Red Bull и бывший муж певицы Джери Халлиуэлл из Spice Girls Кристиан Хорнер обвиняется в домогательствах.
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