Ростислав Ищенко: Никакая «черная зима» не заставит Украину капитулировать

Победить государство можно только на поле боя — и никак иначе Алексей Песков Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Материал комментируют: Ростислав Ищенко Сегодняшний наш разговор с обозревателем МИА «Россия сегодня» Ростиславом Ищенко главным образом касался одной темы — предстоящей зимы.