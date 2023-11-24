Ростислав Ищенко: Никакая «черная зима» не заставит Украину капитулировать

Победить государство можно только на поле боя — и никак иначе Алексей Песков Фото: Keystone Press Agency/ Global Look Press Материал комментируют: Ростислав Ищенко Сегодняшний наш разговор с обозревателем МИА «Россия сегодня» Ростиславом Ищенко главным образом касался одной темы — предстоящей зимы.
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